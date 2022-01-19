Крещенские купания отменили в Алматы и Нур-Султане

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АЛМАТЫ. 18 ЯНВАРЯ - В текущем году в связи с введенным режимом ЧП и ухудшением эпидемиологической ситуации в Алматы и Нур-Султане Крещенские купания проводиться не будут, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ежегодно 19 января православные верующие Казахстана отмечают религиозный праздник Крещение Господне, во время которого по традиции желающие купаются в специальных прорубях.

По словам ключаря Вознесенского кафедрального собора Александра Суворова, вместо крещенских купаний 19 января в дневное время в православных храмах города будет проводиться раздача освященной воды для прихожан. Праздничные богослужения в церквях пройдут в закрытом режиме, без участия прихожан, так как согласно постановлению главного государственного санитарного врача города Алматы коллективные мероприятия в культовых объектах запрещены", - сообщили в акимате Алматы.

Для обеспечения безопасности людей в храмах будет организовано дежурство сотрудников департамента по ЧС, департамента полиции и скорой медицинской помощи.

Сотрудниками управления по делам религий Алматы до окончания праздника во всех православных храмах города будут организованы дежурства и даны разъяснения по соблюдению санитарных норм.

В соответствии с постановлением санврача столицы, под запретом организация и проведение массовых купаний, раздача освященной воды в период праздника Крещения Господня, а также коллективных мероприятий: в частности, жума намаз, религиозные обряды, на объектах и территории религиозных объединений - мечетей, церквей, соборов, синагог и др.