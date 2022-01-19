Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 9698 новых случаев заболевания коронавирусом

НУР-СУЛТАН. 18 ЯНВАРЯ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 9698 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста. Всего по состоянию на 23.59 17 января 2022 года подтверждено 1 071 130 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 9698 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане - 3702,

в Алматы - 1198,

в Шымкенте - 310,

в Акмолинской области - 378,

в Актюбинской области - 285,

в Алматинской области - 320,

в Атырауской области - 538,

в ВКО - 169,

в Жамбылской области - 259,

в ЗКО - 151,

в Карагандинской области - 1 371,

в Костанайской области - 33,

в Кызылординской области - 143,

в Мангистауской области - 216,

в Павлодарской области - 375,

в СКО - 129,

в Туркестанской области - 121.

В Казахстане за сутки 1142 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 973 637 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 18 января лечение от КВИ продолжают получать 86 017 человек (84 406 КВИ+ и 1 611 КВИ-), из них: в стационарах - 7388, на амбулаторном уровне - 78 629.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 251, в состоянии крайней степени тяжести - 83, на аппарате ИВЛ - 50.

С 13 марта 2020 года по 17 января 2022 года в РК зарегистрировано 13 087 летальных случаев от КВИ+. 16 января 2022 года от подтвержденного заболевания скончались шесть человек.

16 января 2022 года зафиксировано восемь случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, два летальных исхода, 13 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 84 741, летальных случаев - 5239, выздоровевших - 77 891.

Всего в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 072 044 человека, вторым - 8 630 788 человек.

На 17 января 2022 года первым компонентом вакцины Pfizer вакцинировано 452 874 человека, вторым - 236 773.



