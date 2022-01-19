Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 9698 новых случаев заболевания коронавирусом

За прошедшие сутки зарегистрировано 9698 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане - 3702,
в Алматы - 1198,
в Шымкенте - 310,
в Акмолинской области - 378,
в Актюбинской области - 285,
в Алматинской области - 320,
в Атырауской области - 538,
в ВКО - 169,
в Жамбылской области - 259,
в ЗКО - 151,
в Карагандинской области - 1 371,
в Костанайской области - 33,
в Кызылординской области - 143,
в Мангистауской области - 216,
в Павлодарской области - 375,
в СКО - 129,
в Туркестанской области - 121.
В Казахстане за сутки 1142 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 973 637 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 18 января лечение от КВИ продолжают получать 86 017 человек (84 406 КВИ+ и 1 611 КВИ-), из них: в стационарах - 7388, на амбулаторном уровне - 78 629.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 251, в состоянии крайней степени тяжести - 83, на аппарате ИВЛ - 50.
С 13 марта 2020 года по 17 января 2022 года в РК зарегистрировано 13 087 летальных случаев от КВИ+. 16 января 2022 года от подтвержденного заболевания скончались шесть человек.
16 января 2022 года зафиксировано восемь случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, два летальных исхода, 13 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 84 741, летальных случаев - 5239, выздоровевших - 77 891.
Всего в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 072 044 человека, вторым - 8 630 788 человек.
На 17 января 2022 года первым компонентом вакцины Pfizer вакцинировано 452 874 человека, вторым - 236 773.