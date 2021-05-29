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Участок улицы Бараева перекрыли в Нур-Султане до 1 июня

28.05.2021 10234
Участок улицы Бараева перекрыли в Нур-Султане до 1 июня
НУР-СУЛТАН. 28 МАЯ - Участок улицы Бараева временно перекрыли в Нур-Султане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Нур-Султане начаты работы по текущему ремонту дорожного полотна улицы Бараева. В связи с ремонтными работами с 28 мая по 1 июня текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств по улице Бараева, на участке от улицы Валиханова до моста Караоткель, сообщает официальный сайт городского акимата.
 

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", - говорится в сообщении.

 

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