Часть здания алматинской госшколы № 189 не будут передавать в аренду частной школе

АЛМАТЫ. 25 ИЮНЯ - Чиновники управления образования Алматы заявили, что частная школа не будет арендовать помещение в здании алматинской государственной школы № 189, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ранее сообщалось, что часть здания собираются передать в аренду частной школе.
В нашу редакцию поступило письмо о том, что часть средней государственной школы № 189 хотят сдать в аренду частным лицам. Поэтому 18 июня родители собрались возле школы, чтобы подписать петицию об отмене сдачи в аренду. Мы здесь, чтобы разобраться, что происходит", - сообщила на собрании одна из активисток.
О новом соседстве родители узнали случайно, когда "соседи" стали перевозить в школу мебель.
Школа, которая расположена в верхней части Алматы, заполнена лишь наполовину. Вместо 1200 учеников в ней 600. Свободную площадь руководство учебного заведения решило использовать", - сообщает корреспондент "Первого канала" Жанар Канафина.
Родители заявили, что не согласны, чтобы их дети делили школу с частниками.
Директор школы Роза Омарбаева заявила, что это была ее идея. Однако завуч Светлана Будина, которая временно замещает находящего в отпуске директора, сообщила, что Омарбаева самостоятельно такое решение принять не могла.
17 июня было проведено собрание с педколлективом и родителями. И попечительский совет написал письмо, в котором заявил, что ни учителя, ни родители не хотят, чтобы в нашей школе располагалась частная школа", - заявила Будина.
Ранее школа самостоятельно пыталась увеличить количество детей, открыв классы с казахским языком обучения.
У нас были такие классы в начальной школе. В начале года там обучалось 9 детей, к концу года их осталось 4", - сообщила завуч.
Для решения конфликта в школу приехали представители управления образования города и Бостандыкского района.
Людям пообещали: никаких чужаков в школе не будет. Чиновники также неожиданно решили помочь школе и с другими проблемами", - сообщает телеканал.
В частности, было заявлено, что школе выделят средства на ремонт и сейсмоусиление. Сейчас готовится проектно-сметная документация. Последний раз в госшколе обновляли кафель, пол, окна и двери в 2009 году.