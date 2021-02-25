На контроле ДЧС Алматы находятся 19 участков с угрозой подтопления

Алматы. 24 февраля. Kazakhstan Today - В ходе онлайн-брифинга о готовности города Алматы к паводковому периоду заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы, Ерлан Алибеков рассказал о проделанной работе и планах по предупреждению и ликвидации последствий подтоплений, передает Kazakhstan Today.

Паводковая обстановка под контролем, необходимые силы и средства приведены в готовность", - отметил Ерлан Алибеков.

По его словам, в 2020 году на учет ДЧС было взято 20 часто подтапливаемых участков. На одном из них (по адресу: Алатауский район, микрорайон Саялы, №4, 92) в 2020 году были полностью устранены риски подтопления за счет строительства арычных сетей.

Остальные участки (в Алатауском - 6, Медеуском - 2, Турксибском - 7, Наурызбайском - 1, Жетысуском - 3) Управлением зеленой экономики г. Алматы были включены в проект: "Разработка ПСД на строительство и реконструкцию 376 км арычных сетей по городу Алматы". На сегодняшний день проект на стадии завершения (в марте 2021 года планируется внести в госэкспертизу). Реализация данного проекта запланирована на 2021-2023 годы", - проинформировал спикер.

Вместе с тем в 2020 году в городе проводились плановые работы по строительству новых и замене изношенных 30 километров арычных сетей.

Кроме этого, согласно Дорожной карте "Комплекс противопаводковых мер на 2021-2023 годы", начаты следующие работы по трем мероприятиям:

- реконструкция отдельных участков русла реки Киши Алматы от вододелителя до улицы Макатаева с общей протяженностью 8,9 километров, в настоящее время СМР выполнены на 60%;

- реконструкция отдельных участков русел реки Тиксай от Талгарского тракта до слияния с руслом реки Казачка и Жарбулак от проспекта Рыскулова до улицы Майлина с общей протяженностью 7,1 километров, в настоящее время СМР выполнены на 60% по речке Тиксай, 40% по речке Жарбулак;

- реконструкция участка русла реки Есентай от вододелителя до улицы Жамакаева с общей протяженностью 4,2 километра, в настоящее время СМР выполнены на 40%.

Спикер также рассказал, что осенью прошлого года в рамках подготовки к паводкам были очищены более 400 километров арычных сетей и около 10 километров русел рек от ТБО, диких порослей и опавших листьев. В текущем году с начала зимы уже очищены 987 километров арычных сетей и около 30 километров русел рек. Также на постоянной основе проводятся работы по вывозу снега с улиц и дворовых территорий (с начала зимы всего вывезено 110 тыс. кубометров снега).

Представитель ДЧС проинформировал, что был откорректирован план действий по ликвидации ЧС природного и техногенного характера местного масштаба на территории Алматы.

В целях оперативного реагирования на подтопления при прогнозе сильных дождей заблаговременно будут направлены силы и средства на паводкоопасные участки. Приведены в готовность службы гражданской защиты города Алматы, создана группировка сил и средств с общим количеством 5126 человек личного состава, 746 единиц техники различного назначения, 7 единиц плавательных средств, а также 73 единиц мотопомп и 99 единиц автономных электростанций. В службах гражданской защиты города заготовлены 10 тыс. штук мешкотар, 508 тонн инертных материалов, имеется 42 тонны дизельного топлива и 31 тонна бензина", - сообщил Алибеков.

В резерве акима Алматы на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера предусмотрены необходимые финансовые средства.





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