Нур-Султан. 13 апреля. Kazakhstan Today - Более 220 тыс. казахстанцев смогут выйти на работу начиная с 20 апреля, сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, передает Kazakhstan Today.

В частности, в Алматы, по его словам, было предложено разрешить работу в третьей декаде апреля: организациям, работающим во всех отраслях промышленности, в сфере складирования, строительства, до 50% работников банков второго уровня, рынка ценных бумаг; некоторым секторам сферы услуг: СТО, шиномонтаж, автомойка, ремонт оргтехники.

В результате в Алматы 128 тыс. человек перейдут на режим полного рабочего дня.

Кроме этого, по информации Абаева, около 100 тыс. человек смогут выйти на работу в Нур-Султане в третьей декаде апреля. Среди них - сотрудники промышленных и индустриальных предприятий, строительных организаций, асфальтобетонных заводов. Возобновят работу банки второго уровня, которые будут открыты до 16.00, химчистки и прачечные, организации, занимающиеся шиномонтажом и ремонтом спецтехники. Для жителей столицы также будет продлена возможность доставки еды из пунктов общепита до 22.00.

Вместе с тем министр озвучил перечень заведений, которых не коснется открытие деятельности во время карантина. До окончания карантина будут закрыты детские сады и различного рода секции дополнительного образования; школьное обучение будет продолжено в дистанционном режиме. Будет сохранен запрет на деятельность баров, ночных и игровых клубов, частных учреждений в сфере развлечений, объектов образования и вузов, театров, музеев и кинотеатров.

По словам Абаева, несмотря на синхронность в процессе ослабления карантинных мер в Нур-Султане и Алматы возможны различия. Это зависит от специфики развития эпидемиологической ситуации, а также особенностей структур экономики городов. Акиматы будут заблаговременно информировать жителей обо всех нюансах, детально разъяснять.

Во-вторых, процесс ослабления будет проводиться поэтапно, с учетом заключения Министерства здравоохранения.

В рамках первого этапа запускаются предприятия тех секторов, где риск заражения минимален. Для них будут подготовлены специальные протоколы по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм. Будет вестись соответствующий мониторинг. В случае нарушения будут приниматься жесткие ограничительные меры.

Также будет учитываться необходимость организации централизованной развозки работников. Общественный транспорт по-прежнему работать не будет.

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