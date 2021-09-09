Казахстан приобрел 2,5 млн доз российской вакцины от гриппа

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НУР-СУЛТАН. 8 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане к началу вакцинации против сезонного гриппа Минздрав приобрел 2,5 млн доз российской вакцины, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом стало известно 8 сентября в ходе онлайн-брифинга в СЦК от первого вице-министра здравоохранения Марата Шоранова.

Хотел бы особо остановиться на приближающемся сезоне ОРВИ, так называемого сезона гриппа. В текущем году на бюджетные средства закуплено 2,5 миллиона доз вакцины "Гриппол плюс" производства России. Вакцина содержит штаммы против предстоящего сезона. Это позволит охватить порядка 13 процентов от общего населения страны при рекомендуемых ВОЗ 10 процентах", - сообщил Шоранов.

Он добавил, что вакцинация против ОРВИ и гриппа стартует в Казахстане с 15 сентября.

Соответствующее постановление главного санврача было принято. Хочу напомнить, что за счет средств государственного бюджета вакцинируются наиболее уязвимые группы. Это в первую очередь дети, медицинские работники, люди, состоящие на диспансерном учете, дети организаций образования, дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, и так далее", - уточнил Шоранов.

Кроме того, будет проводиться вакцинация против гриппа за счет средств работодателей и личных средств граждан.

Платная вакцинация против гриппа проводится в частных центрах вакцинации и прививочных кабинетах поликлиники по месту жительства. Адреса уполномоченных медицинских учреждений, проводящих вакцинацию против гриппа, можно узнать в территориальных департаментах санитарно-эпидемиологического контроля и управлениях здравоохранения по месту жительства. Кроме закупленной на бюджетные средства вакцины "Гриппол плюс", в Казахстане зарегистрировано еще четыре вакцины от гриппа от трех производителей", - объяснил Шоранов.

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