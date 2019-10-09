Система Orphus

В Шымкенте в теле 4-месячного ребенка случайно обнаружили гвоздь

08.10.2019, 14:09 10018
В Шымкенте в теле 4-месячного ребенка случайно обнаружили гвоздь
Шымкент. 8 октября. Kazakhstan Today - Врачи Шымкента спасли 4-месячного ребенка, который проглотил гвоздь, передает Kazakhstan Today.
 
Родители ребенка изначально обратились к врачам шымкентской городской клинической больницы по поводу болей в суставах у малыша. При выполнении рентгеновского снимка специалисты-ортопеды случайно обнаружили в желудочно-кишечном тракте ребенка железо, и ему была проведена операция, так как гвоздь мог проколоть органы ЖКТ, сообщили в управлении здравоохранения Шымкента.
 
Во время операции хирурги смогли точно обнаружить инородное вещество и извлечь его из желудка. После проведенной закрытой операции состояние ребенка улучшилось, он провел в больнице около недели и был выписан домой.
 
По данным ведомства, операцию провели квалифицированные врачи городской детской больницы: Султангали Сарыбай, Жаксылык Амантаев, Асанбай Курманалиев.
 
Как пояснили родители, ребенок играл с гвоздями и случайно проглотил один из них, причем взрослые этого не заметили. Сейчас здоровью 4-месячного ребенка ничего не угрожает.
 
Напомним, ранее в Актау двухлетний ребенок проглотил соску. Ему незамедлительно провели операцию.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая