В Шымкенте в теле 4-месячного ребенка случайно обнаружили гвоздь

Шымкент. 8 октября. Kazakhstan Today - Врачи Шымкента спасли 4-месячного ребенка, который проглотил гвоздь, передает Kazakhstan Today.

Родители ребенка изначально обратились к врачам шымкентской городской клинической больницы по поводу болей в суставах у малыша. При выполнении рентгеновского снимка специалисты-ортопеды случайно обнаружили в желудочно-кишечном тракте ребенка железо, и ему была проведена операция, так как гвоздь мог проколоть органы ЖКТ, сообщили в управлении здравоохранения Шымкента.

Во время операции хирурги смогли точно обнаружить инородное вещество и извлечь его из желудка. После проведенной закрытой операции состояние ребенка улучшилось, он провел в больнице около недели и был выписан домой.

По данным ведомства, операцию провели квалифицированные врачи городской детской больницы: Султангали Сарыбай, Жаксылык Амантаев, Асанбай Курманалиев.

Как пояснили родители, ребенок играл с гвоздями и случайно проглотил один из них, причем взрослые этого не заметили. Сейчас здоровью 4-месячного ребенка ничего не угрожает.

Напомним, ранее в Актау двухлетний ребенок проглотил соску . Ему незамедлительно провели операцию.

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