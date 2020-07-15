42 участников вечеринки оштрафовали в Нур-Султане

Нур-Султан. 14 июля. Kazakhstan Today - Полиция Нур-Султана оштрафовала за нарушение карантинно-ограничительных мер участников крупной вечеринки, передает Kazakhstan Today.

В столичную полицию поступил вызов. Сообщалось, что в ночное время, после полуночи, на улице Сарайшык неизвестные лица проводят вечеринку, на которой присутствует около 50 человек.

При проверке полиция установила, что закрытую вечеринку организовала 28-летняя жительница столицы.

Для выяснения обстоятельств все гости были доставлены в управление полиции района Есиль. По результатам проверки 42 человека были привлечены к административной ответственности по статье 441 КоАП РК- за нарушение запрета потребления табачных изделий и электронных сигарет в отдельных общественных местах, по статье 437 КоАП РК - за нарушение тишины, по статье 440 КоАП РК - за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Еще одного человека привлекли к ответственности по статье 492 КоАП РК за проживание в Казахстане без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность.

Организатор вечеринки заявила сотрудникам правоохранительных органов, что ранее работала в одном из столичных кафе, деятельность которого была приостановлена за нарушение требований санитарно-эпидемиологических норм. Девушка решила арендовать коттедж и принимать посетителей, заранее разослав по социальным сетям адрес проведения мероприятия.

За нарушение требований законодательства в части санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов, собранные материалы в отношении арендатора направлены в управление контроля и качества безопасности товаров и услуг по городу Нур-Султану для принятия процессуального решения.

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