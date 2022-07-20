ПАВЛОДАР. 19 ИЮЛЯ - В Павлодарской области состоялось заседание областного общественного совета по вопросу рассмотрения итогов внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности ГУ "Отдела архитектуры и градостроительства города Павлодара", передает KAZAKHSTAN TODAY.

По результатам ВАКР выявлено, что акиматом города Павлодара выдаются разрешительные документы на строительство многоквартирных жилых домов без разработки плана детальной планировки и проекта застройки", - информирует пресс-служба департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Павлодарской области.

Сообщается, что хаотичная, точечная застройка города производится на земельных участках, ранее выданных для строительства индивидуальных жилых домов, при этом в них отсутствуют детские площадки, парковки, зеленые насаждения, тротуары, условия для лиц с повышенными потребностями.

Кроме того, не соблюдаются противопожарные и санитарно-эпидемиологические нормы. Уплотнение микрорайонов привело к вытеснению частных автомашин во дворы домов и на проезжую часть улицы.

Указанные нарушения ущемляют права граждан на комфортную среду проживания и негативно влияют на самочувствие граждан, наблюдается рост социального напряжения, о чем население высказывается в социальных сетях и средствах массовой информаций", - подчеркнули в департаменте.

По состоянию на 20 июня 2022 года в Павлодаре выявлены нарушения при строительстве 49 многоквартирных жилых домов.

Фактически под видом проекта застройки территории акимат утверждает проект строительства многоквартирного жилого дома, который не имеет признаков проекта развития микрорайона", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что проект застройки не согласовывается с уполномоченным органами в области охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности, со структурными подразделениями местного исполнительного органа, другими организациями.

Более того, проект застройки утверждается акиматом без проведения общественного обсуждения.

Общественным советом рекомендации департамента подержаны. Создана рабочая группа, которая на постоянной основе будет проводить мониторинг незаконно строящихся объектов. В настоящее время акиматом города Павлодара исполняются рекомендации по устранению выявленных нарушений, приняты меры по пресечению фактов хаотичной точечной застройки города", - добавили в департаменте.