На большей части территории Казахстана 6 марта ожидаются осадки

Нур-Султан. 6 марта. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 6 марта 2020 года ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

На большую часть РК будет оказывать влияние отрог антициклона, с которым в западной части республики ожидается погода без осадков. С уходящим циклоном на остальной территории Казахстана местами пройдет снег, на юге осадки в виде дождя и снега. Местами по республике ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра, на юге гололед и пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20, ночью порывы 23-28 метров в секунду.

В Кызылординской области местами ожидается пыльная буря, усиление ветра ночью местами, днем на большей части до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской области ночью и утром местами ожидаются низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами туман.

В Мангистауской, Актюбинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Северо-Казахстанской области с низовой метелью.

В Туркестанской, утром и днем Алматинской, Атырауской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Атырауской области с пыльной бурей.

В Карагандинской области местами ожидаются низовая метель, туман, днем усиление ветра до 18 метров в секунду.

В Павлодарской области местами ожидаются низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром - туман.

В Западно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидается туман.

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