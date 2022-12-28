Опрос КТ: 82% респондентов считают, что государство должно установить предельные цены на продукты

При этом 13% считают, что люди должны приспособиться к новым реалиям

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Алматы. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов считают, что государство должно установить предельные цены на продукты питания.





На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "В Казахстане в последнее время наблюдается рост цен на продукты питания и жилье. Цены на товары растут быстрее, чем реальные зарплаты казахстанцев. Только на конец второго квартала 2022 года рост цен на продукты составил 18,7%. Считаете ли вы, что государство должно взять на особый контроль рост цен в стране?"





82% участников опроса ответили: " Да, государство должно установить предельные цены"; 13% выбрали ответ: "Нет, люди должны приспособиться к новым реалиям"; 3% - мне все равно.





Напомним, по итогам ноября текущего года продовольственные товары подорожали на 1,8% за месяц и на 24,1% за год.





По информации аналитиков, фрукты и овощи подорожали на 17,4% за год. В том числе стоимость свежих фруктов выросла на 18,9% за год, овощей - на 11%. Хлеб подорожал на 19,3% за год, крупы - на 36,8%, макаронные изделия - на 42,2%, мука - на 43,7%.





В субботу в ходе совещания по вопросам сдерживания цен на СЗПТ первый вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев отметил , что из-за деятельности непродуктивных посредников через "4-5 колен" цены на розничную продукцию вырастают практически на 60%. В этой связи региональные комиссии ориентированы на анализ схем оптовых поставок, логистики и складских цепочек, а также на принятие мер реагирования.





В свою очередь премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил обеспечить полноценную реализацию новых подходов к сдерживанию цен, чтобы стабилизировать ситуацию в преддверии Нового года, а также в месячный срок проработать вопросы строительства дополнительных современных овощехранилищ.