В Акмолинской области преподавателей языковых центров обучают правилам правописания на латинице

По словам организаторов, главной целью семинара является научное разъяснение внедрения нового казахского алфавита и структуры орфографических правил казахского языка, норм правописания для обучения взрослой аудитории передает управление внутренней политики.
Усвоить новые правила правописания на основе латинской графики собрались тренеры и преподаватели языковых центров области.
Тренерами выступили исполнительный директор Национального центра Ербол Тлешов и сотрудники данного учреждения Гульфар Мамырбек, Султанбек Кабылов, Алмажан Кадыржан и Назым Жумаханова.
Переход казахского алфавита на латиницу является серьезным и правильным шагом в осуществлении нового политического курса Елбасы", - отметил руководитель управления внутренней политики Галым Шойкин, приветствуя участников встречи.
Исполнительный директор Национального центра Ербол Тлешов рассказал об основных предпосылках внедрения нового алфавита и подробно остановился на научных принципах, тенденциях, направлениях орфографии, принятых к руководству при разработке и создании новых правил правописания.
90% прежних правил правописания сохранено в казахском алфавите на латинской графике. В целом это быстро пишущийся и легко читаемый алфавит с узнаваемыми словами. Безусловно, это позволит интегрировать язык в мировое информационное пространство", - отмечают специалисты центра.
Национальный научно-практический центр "Тіл Казына" имени Ш. Шаяхметова будет координировать работу по переходу казахского алфавита на латиницу до 2025 года.
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