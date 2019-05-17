В Акмолинской области преподавателей языковых центров обучают правилам правописания на латинице

Кокшетау. 16 мая. Kazakhstan Today - Сегодня в Кокшетау начался двухдневный учебный семинар "Новое правописание: структура и содержание", организованный национальным научно-практическим центром "Тіл Казына" имени Ш. Шаяхметова при поддержке управления внутренней политики Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

По словам организаторов, главной целью семинара является научное разъяснение внедрения нового казахского алфавита и структуры орфографических правил казахского языка, норм правописания для обучения взрослой аудитории передает управление внутренней политики.

Усвоить новые правила правописания на основе латинской графики собрались тренеры и преподаватели языковых центров области.

Тренерами выступили исполнительный директор Национального центра Ербол Тлешов и сотрудники данного учреждения Гульфар Мамырбек, Султанбек Кабылов, Алмажан Кадыржан и Назым Жумаханова.

Исполнительный директор Национального центра Ербол Тлешов рассказал об основных предпосылках внедрения нового алфавита и подробно остановился на научных принципах, тенденциях, направлениях орфографии, принятых к руководству при разработке и создании новых правил правописания.

90% прежних правил правописания сохранено в казахском алфавите на латинской графике. В целом это быстро пишущийся и легко читаемый алфавит с узнаваемыми словами. Безусловно, это позволит интегрировать язык в мировое информационное пространство", - отмечают специалисты центра.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства