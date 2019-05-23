Жителей Алматы предупредили о перекрытии ряда автодорог

Алматы. 22 мая. Kazakhstan Today - Компания "Алматы жолдар" сообщила о перекрытии нескольких участков автодорог в Алматы, передает Kazakhstan Today.

В связи с дорожно-ремонтными работами на улице Казыбека би участок от улицы Желтоксан до проспекта Абылай хана будет перекрыт до 25 мая. Кроме того, с 21.00 22 мая по 07.00 23 мая из-за ремонта дорог на улице Наурызбай батыра будет полностью перекрыт участок от проспекта Жибек Жолы до улицы Гоголя и от улицы Толе би до улицы Богенбай батыра.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства