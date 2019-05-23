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Жителей Алматы предупредили о перекрытии ряда автодорог

22.05.2019, 15:50 5671
Алматы. 22 мая. Kazakhstan Today - Компания "Алматы жолдар" сообщила о перекрытии нескольких участков автодорог в Алматы, передает Kazakhstan Today.
 
В связи с дорожно-ремонтными работами на улице Казыбека би участок от улицы Желтоксан до проспекта Абылай хана будет перекрыт до 25 мая. Кроме того, с 21.00 22 мая по 07.00 23 мая из-за ремонта дорог на улице Наурызбай батыра будет полностью перекрыт участок от проспекта Жибек Жолы до улицы Гоголя и от улицы Толе би до улицы Богенбай батыра.

 

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