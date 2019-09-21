В Кокшетау впервые прошла международная конференция по переходу на латиницу

Кокшетау. 20 сентября. Kazakhstan Today - В Кокшетау впервые состоялась международная научно-практическая конференция "Жангырудын жана белесі-латын аліпбиі" с участием ученых республиканского и международного уровня, передает Kazakhstan Today.

Конференция прошла в рамках декады языков народа Казахстана с участием гражданина Турции, доктора наук, директора научно-исследовательского института тюркологии Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмета Яссауи Сердара Дагыстан, который выступил с докладом на тему "Историческая роль перехода казахской письменности на латинский алфавит", проинформировали в отделе культуры и развития языков Кокшетау.

В мероприятии приняла участие и Анар Фазылжанова - кандидат филологических наук, ученый, секретарь национального научно-практического центра "Тіл казына" имени Ш. Шаяхметова. Она представила доклад на тему "Латынграфикалы казак аліпбиіндегі дауысты дыбыстардын танбалайтын графемалардын мазмунына катысты фонетика-фонологиялык білімдер жуйесі".

Не остались в стороне и местные ученые, на конференции с докладом "Об особенностях казахского алфавита на латинской графике" выступил Лайс Мусин - магистр гуманитарных наук, старший преподаватель кафедры казахской филологии Кокшетауского государственного университета имени Ш. Уалиханова.

Как отметил участник конференции Сердар Дагыстан, конференция состоялась в формате живого общения, и ученый был приятно удивлен заинтересованностью аудитории, которая задавала вопросы и интересовалась путями решения спорных моментов при переходе на латинский алфавит.

Нужно отметить, что в рамках декады языков в городе Кокшетау впервые стартуют трехмесячные курсы обучения латинской графике. Всего по городу в рамках декады языков народа Казахстана проведено более 300 мероприятий в предприятиях и учреждениях всех форм собственности.

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