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В Казахстане появился рейтинг частных судебных исполнителей

22.10.2019, 17:12 8398
Нур-Султан. 22 октября. Kazakhstan Today - Министерством юстиции РК внедрён рейтинг частных судебных исполнителей по всему Казахстану, передает Kazakhstan Today.
 
С рейтингом можно ознакомиться на официальном сайте ведомства.
 

Этот рейтинг предоставляет возможность взыскателям выбрать наиболее опытного и квалифицированного частного судебного исполнителя. Он формируется из таких критериев оценки, как своевременность и полнота принимаемых мер, исполнительская дисциплина, стаж работы, количество поощрений и наказаний, число сертифицированных помощников и так далее. После выбора подходящего частного судебного исполнителя взыскателю нужно предъявить ему исполнительный документ на принудительное исполнение, написав заявление", - сообщили в пресс-службе ведомства.

 
Исполнительный документ предъявляется по месту регистрации физического лица - должника либо по месту его постоянного проживания, либо по месту его работы с осуществлением исполнительных действий по месту предъявления, а также по месту регистрации либо нахождения его имущества.
 
 

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