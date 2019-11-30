Нур-Султан. 29 ноября. Kazakhstan Today - Холодная погода без осадков ожидается в Казахстане в выходные дни, передает Kazakhstan Today.

Отрог Сибирского антициклона по-прежнему будет определять погоду в предстоящие выходные дни. Поэтому в большинстве областей республики ожидается температура воздуха ниже средних многолетних значений и без осадков", - сообщается в прогнозе погоды "Казгидромета" на 30 ноября - 2 декабря.

По сообщению синоптиков, лишь на западе и в понедельник на юге Казахстана с прохождением атмосферного фронта ожидаются осадки и гололёд.

Кроме того, из опасных явлений погоды по-прежнему в ночные и утренние часы сохранятся туманы с видимостью 50-500 метров.

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