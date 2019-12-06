Движение автотранспорта на трассе от Караганды до Балхаша ограничено из-за гололеда

Караганда. 5 декабря. Kazakhstan Today - В Карагандинской области из-за гололеда ограничено движение для грузового и пассажирского автотранспорта на трассе Алматы-Екатеринбург, передает Kazakhstan Today.

5 декабря, с 12.40, в Карагандинской области в связи с гололедом ограничено движение для грузового и пассажирского автотранспорта на участке автодороги республиканского значения Алматы - Екатеринбург (1003-й - 641-й километры, от Караганды до Балхаша)", - сообщили в Комитете по ЧС МВД Казахстана.

Вместе с тем в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области проинформировали, что из-за резких изменений погодных условий за сутки на автодорогах области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с семью пострадавшими. Кроме того, в регионе произошло более 20 мелких ДТП без пострадавших.

В этой связи ДП предупреждает водителей о необходимости быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, дистанцию и другие требования Правил дорожного движения. Пешеходам также нужно быть внимательными при переходе проезжей части и учитывать, что тормозной путь автомобиля увеличивается на мокрой и скользкой дороге.

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