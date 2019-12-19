Алматы. 18 декабря. Kazakhstan Today – Погода без осадков ожидается сегодня лишь на востоке и северо-востоке Казахстана, передает Kazakhstan Today.

По данным "Казгидромета", погоду большей части республики будет определять глубокая ложбина циклона и атмосферные фронты, связанные с ней, в связи с чем местами ожидаются осадки, на севере - снег. Лишь на северо-востоке и востоке республики под влиянием отрога монгольского антициклона ожидается ясная погода без осадков. По республике местами сохраняются туман, гололед, усиление ветра.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской, Мангистауской, Костанайской областях местами ожидаются туман, гололед. В Костанайской, днем Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, утром и днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Жамбылской области местами гололед.

В Карагандинской, Акмолинской областях местами ожидается туман, днем местами низовая метель, в Карагандинской области местами гололед.

В Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях ночью и утром местами ожидается туман, в Восточно-Казахстанской области днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, днем в районе Жаланашколя усиление ветра до 18-23 метров в секунду.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства