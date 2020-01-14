Нур-Султан. 13 января. Kazakhstan Today - Пасмурную погоду с осадками прогнозируют синоптики в Казахстане на ближайшие дни, передает Kazakhstan Today.

Один за другим через арктическое побережье России смещаются циклоны и несут с собой тёплый и влажный атлантический воздух. А связанные с циклонами атмосферные фронты перемещаются через Казахстан и вызывают на своём пути снегопады, метели, сильный западный ветер. И в предстоящие трое суток в большинстве областей республики сохранится пасмурная с осадками погода, в северных областях с метелью, в южных - с туманом и гололёдом", - говорится в прогнозе "Казгидромета" на 14-16 января 2020 года.

Западный перенос воздушных масс сохранит температуру воздуха выше средних многолетних значений в северной половине Казахстана, в южной она будет близкой к норме.

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