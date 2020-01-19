На севере и востоке Казахстана усилятся ветер и метели, на юго-западе пройдут дождь и снег

Алматы. 18 января. Kazakhstan Today - Лишь в южной части Казахстана в субботу ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

Быстро смещающаяся ложбина циклона и связанные с ней атмосферные фронтальные разделы вызовут снег, усиление ветра и метель в северных и восточных регионах РК. На юго-запад страны будет оказывать влияние очередной циклон - пройдут осадки в виде дождя и снега. В южной половине РК ожидается погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, гололед", - сообщает "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской области ожидаются метель, ветер 15-20, местами 23-28 метров в секунду, порывы 30 метров в секунду и более, местами - гололед. В Павлодарской области ожидаются метель, ветер местами 15-20 метров в секунду, местами ожидается гололед. В Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются метель, туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Акмолинской области днем местами метель, туман, ветер 15-20 метров в секунду. В Алматинской, Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидается туман. В Жамбылской, Актюбинской областях местами ожидаются туман. В Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областях местами ожидаются туман, гололед.

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