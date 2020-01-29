В Восточном Казахстане намерены полностью закрыть перемещение граждан и товаров из Китая

Усть-Каменогорск. 28 января. Kazakhstan Today - В Восточно-Казахстанской области решается вопрос о полном прекращении перемещения граждан и товаров, передает Kazakhstan Today.

По поручению президента РК Касым-Жомарта Токаева в ВКО создан оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Все медицинские организации региона работают в режиме повышенной готовности. В области имеется необходимый запас противовирусных препаратов, 12 400 защитных костюмов, 670 000 респираторов, 7 млн одноразовых масок, а также две индивидуальные транспортные капсулы, позволяющее производить первичную транспортировку лиц с подозрением на заражение, сообщили в пресс-службе акима области.

Кроме того, в Министерство здравоохранения подана заявка на дополнительные лекарственные препараты, медицинские изделия, на 4 индивидуальные транспортные капсулы и 18 защитных костюмов типа Л-1.

Восточная часть области граничит с КНР. До 2 февраля текущего года приостановлено пересечение границы через приграничные таможенные посты в "Бахты" и "Майкапчагай". В санитарно-контрольных пунктах все приграничные посты оборудованы тепловизорами. В "Бахты" и "Майкапчагай" имеются 6 тепловизоров. В аэропортах Семея и Усть-Каменогорска для мониторинга пассажиров работает три тепловизора. В ближайшие дни планируется обеспечить тепловизорами ЖД станцию "Актогай". В настоящее время решается вопрос о полном прекращении перемещения граждан и товаров в обоих направлениях", - написал аким ВКО Даниал Ахметов в своих аккаунтах в социальных сетях.

При этом он отметил, что на текущий момент на территории области случаев заболевания не зарегистрировано.

По информации пресс-службы, на базе областного Call-центра управления здравоохранения организована "горячая линия" по консультированию населения по вопросам профилактики коронавируса.

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