В понедельник на большей части Казахстана ожидается снег

Нур-Султан. 3 февраля. Kazakhstan Today - В понедельник, 3 февраля на большей части Казахстана ожидается снег, передает Kazakhstan Today.

Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием ложбины Атлантического циклона, ожидаются осадки, на западе днем местами сильные, на севере и центре - небольшой снег, лишь на востоке под влиянием уходящего антициклона сохраняется погода без осадков. Местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на западе и в центре с низовой метелью", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Западно-Казахстанкой, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Западно-Казахстанкой области с метелью.

В Кызылординской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, гололед.

В Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской областях местами ожидается туман, в Карагандинской области днем низовая метель.

В Восточно-Казахстанской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области, в районе Жаланашколя, сохраняется усиление ветра до 18-23 метров в секунду.

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