Метели и снегопады ожидаются в выходные в Казахстане

Алматы. 7 февраля. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды на 8-10 февраля, передает Kazakhstan Today.

Черноморский циклон уже днём 7 февраля переместится на Западный Казахстан, а утром доберётся до Северного Казахстана и принесёт с собой снегопады с метелями и сильный порывистый ветер. Связанные с циклоном атмосферные фронты будут смещаться с запада на восток, вызывая на своём пути снегопады, метели, сильный юго-западный ветер и гололёд, в южных областях - дождь с переходом в снег", - говорится в сообщении синоптиков.





В тыл циклону и фронтам с акватории северных морей на Казахстан начнут поступать арктические холодные воздушные массы, что и станет причиной похолодания в западных и северных областях. На остальной территории температура воздуха в выходные дни по-прежнему будет днём 0+8 градусов, на юге 10+15, на крайнем юге до +20 градусов.

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