В Уральске подросток подвергается избиениям в школе

Уральск. 7 февраля. Kazakhstan Today - В Уральске одноклассники избивают десятиклассника и всячески унижают его не только лично, но и через соцсети, передает Kazakhstan Today.

Родители подростка обратились в СМИ, чтобы прекратить насилие и быть услышанными администрацией школы в поселке Круглоозерное и полицией.

По словам Алтын Ахмедияровой, ее сына избивают, а полицейские, администрация школы и управление образования никаких мер не принимают. Женщина рассказала, что в сентябре прошлого года ребенка сильно избили и она написала заявление в полицию, но виновный не понес наказание, так как являлся несовершеннолетним, не привлекли к ответственности и его родителей. А 22 января в Интернете среди объявлений о продаже домашних животных появилась фотография ребенка.

Много раз моего сына избивали, отбирали деньги. Когда я все узнала, одноклассники сына пришли, вернули все деньги и просили не писать заявление в полицию, я не стала этого делать. Но когда ему сломали ребра, я обратилась в прокуратуру, акимат и полицию. А потом появилась его фотография в Интернете, было написано, что он продается за 100 000 тенге. Разные комментарии были, кто-то предлагал продать его на органы. Разве так можно? Я этого не оставлю, каждый должен отвечать за свои действия", - сказала Алтын Ахмедиярова.

Директор школы сообщил, что сотрудники пытались найти того, кто разместил объявление, но пока сделать этого не удалось. Не могут найти шутника и сотрудники полиции.

Гражданка Ахмедиярова обратилась к нам с заявлением о нанесении телесных повреждений ее сыну. Данный факт был рассмотрен Зачаганским отделом полиции, в деле не нашлось состава преступления, поэтому оно было закрыто. 25 января мама потерпевшего снова обратилась с другим заявлением. В нем было указано, что в социальной сети появилось объявление о продаже с фотографией ее сына. В этом деле не нашлось ничего криминального, поэтому оно тоже было закрыто", - сообщила пресс-секретарь УП Уральска Гуляман Исмагулова.

Прояснить ситуацию попытались даже ветераны органов внутренних дел. Они приехали в школу, встретились с директором. Сюда же пришел заместитель начальника Зачаганского отдела полиции, который заявил, что расследование будет продолжено. В курсе этой ситуации и руководство управления образования, сообщает портал tdk42.kz

Мы провели собрание с директором школы, через 15 дней будут результаты, о которых мы сообщим родителям. В настоящее время ребенок школу посещает", - сказала главный специалист управления образования Уральска Жазира Рысказиева.

Насилие в школах - это упущение в работе всех государственных органов. Мы не должны закрывать глаза на эту проблему. Необходимо проанализировать его причины и принять системные меры для того, чтобы исключить атмосферу страха из наших школ. Это должно стать каждодневной заботой учителей, родителей, молодежных организаций, акиматов всех уровней и общества в целом", - сказал Токаев.

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