В Алматы назначен глава департамента экономических расследований

Алматы. 15 февраля. Kazakhstan Today - Заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК Даулет Акылбеков представил коллективу департамента экономических расследований по городу Алматы нового руководителя, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с приказом первого заместителя премьер-министра РК - министра финансов РК Алихана Смаилова, на должность руководителя департамента экономических расследований по городу Алматы назначен Али Алтынбаев.





До назначения Али Алтынбаев работал заместителем руководителя ДГД по городу Алматы КГД МФ РК.





Кроме того, приказом председателя КФМ МФ РК, также назначен заместитель руководителя ДЭР по городу Алматы. Им стал Бахтияр Жузенов.





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