Во вторник на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды

Нур-Султан. 18 февраля. Kazakhstan Today - Во вторник, 18 февраля, на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды. передает Kazakhstan Today.

На большей части республики сохранится неустойчивый характер погоды: в северной половине пройдет снег, на юге - дождь, снег, на юго-востоке - снег, в горных, предгорных районах сильный снег, лишь на западе страны ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра в северной половине с метелью", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской областях ожидается усиление ветра ночью местами до 15-20 метров в секунду, днем до 15-20 метров в секунду, порывы до 23-28, временами 30 метров в секунду и более, местами ожидается метель, туман, гололед.

В Карагандинской области местами ожидается низовая метель, туман.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель, туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в Павлодарской области местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду с метелью.

В Алматинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед.

В Кызылординской, Туркестанской, Атырауской областях местами туман.

В Актюбинской области местами ожидается туман, днем усиление ветра до 18 метров в секунду.

Днем в Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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