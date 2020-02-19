Алматы. 18 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин, передает Kazakhstan Today.
В связи с ожидаемыми осадками, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы 17-18 февраля сохраняется опасность схода снежных лавин", - сообщили в Казгидромете.
В этой связи не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.
Напомним, что 16 и 17 февраля во время и после снегопада в ущелье реки Киши Алматы самопроизвольно сошли 7 снежных лавин общим объемом 20 150 кубометров.
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