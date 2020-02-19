В горах близ Алматы сошло 7 снежных лавин

Фото: www.voxpopuli.kz
По данным ГУ "Казселезащита", в период с 16-17 февраля во время и после снегопада, в ущелье реки Киши Алматы самопроизвольно сошли 7 снежных лавин. Одна из сошедших масс объемом в 6500 кубометров (выше плотины Медео) сошла в русло реки, не перекрыв его. Вода по руслу реки Киши Алматы течет без препятствий, остальные лавины остановились на склонах", - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.
По информации ведомства, общий объем сошедших лавин составил 20 150 кубометров. Жертв, пострадавших и разрушений нет.
19 февраля по окончании снегопада, специалистами ГУ "Казселезащита" будет проведен ряд профилактических спусков лавин", - добавили в пресс-центре.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства