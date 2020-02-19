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В горах близ Алматы сошло 7 снежных лавин

18.02.2020, 08:45 6886
В горах близ Алматы сошло 7 снежных лавин
Фото: www.voxpopuli.kz
Алматы. 18 февраля. Kazakhstan Today - Семь снежных лавин сошло в горах близ Алматы, передает Kazakhstan Today.
 

По данным ГУ "Казселезащита", в период с 16-17 февраля во время и после снегопада, в ущелье реки Киши Алматы самопроизвольно сошли 7 снежных лавин. Одна из сошедших масс объемом в 6500 кубометров (выше плотины Медео) сошла в русло реки, не перекрыв его. Вода по руслу реки Киши Алматы течет без препятствий, остальные лавины остановились на склонах", - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

 
По информации ведомства, общий объем сошедших лавин составил 20 150 кубометров. Жертв, пострадавших и разрушений нет.
 

19 февраля по окончании снегопада, специалистами ГУ "Казселезащита" будет проведен ряд профилактических спусков лавин", - добавили в пресс-центре.




 

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