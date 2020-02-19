В горах близ Алматы сошло 7 снежных лавин

"Предприимчивый молодой человек знакомился с девушками в социальных сетях и рассказывал им, что ему срочно нужны деньги для лечения больной матери. Девушки, тронутые заботой такого "сыночка", соглашались и отправляли через WhatsApp фото удостоверения личности и номера личных счетов".