Алматы. 9 марта. Kazakhstan Today - Нацбанк опроверг информацию о запрете на обмен валюты, передает Kazakhstan Today.

Информация о введении полного моратория на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой с 10 по 13 марта 2020 года не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе Нацбанка.

В ведомстве отметили, что в распространяемом через мессенджеры и социальные сети документе отсутствует подпись председателя Национального банка, печать и исходящий номер. Кроме того, официальный бланк Нацбанка выглядит иным образом.

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