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Нацбанк опроверг информацию о запрете на обмен валюты

09.03.2020, 19:50 5185
Нацбанк опроверг информацию о запрете на обмен валюты
Алматы. 9 марта. Kazakhstan Today - Нацбанк опроверг информацию о запрете на обмен валюты, передает Kazakhstan Today.
 

Информация о введении полного моратория на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой с 10 по 13 марта 2020 года не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе Нацбанка. 

 
В ведомстве отметили, что в распространяемом через мессенджеры и социальные сети документе отсутствует подпись председателя Национального банка, печать и исходящий номер. Кроме того, официальный бланк Нацбанка выглядит иным образом.
 
Напомним, что сегодня правительство и Национальный банк Казахстана выступили с совместным обращением о ситуации на мировом рынке нефти и мерах по обеспечению макроэкономической стабильности.
 

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