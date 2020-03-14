Нур-Султан. 13 марта. Kazakhstan Today - Контактировавшие с заболевшими коронавирусом казахстанцами будут помещены на карантин, передает Kazakhstan Today.
Министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил, что у двух казахстанцев, прибывших из Германии, положительные результаты теста на коронавирус. Они прибыли в разные дни.
Это мужчина и женщина. Первый пациент прибыл 9 числа, до ввода Германии в первую категорию, второй - 12 числа", - сказал Биртанов.
Он отметил, что 73 пассажира, которые летели одним рейсом с зараженным казахстанцем 9 марта, установлены.
Списки у нас есть, где они находятся, мы знаем. Мы приступаем к их изоляции, поиску и помещению в карантинные объекты. Это не больные люди, они будут помещены на карантин в течение 14 дней", - сообщил министр, отметив, что граждане со второго борта сразу были помещены на карантин.
Также проводятся мероприятия по определению контактировавших с заболевшими на территории Казахстана.
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