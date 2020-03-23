Алматы. 22 марта. Kazakhstan Today - В Алматы состояние двоих зараженных коронавирусом средней степени тяжести, передает Kazakhstan Today.
О текущей эпидемиологической ситуации в Алматы по состоянию на 22 марта, 16.00, сегодня на брифинге в пресс-центре акимата Алматы рассказал руководитель управления общественного здоровья города Тлеухан Абилдаев.
Он напомним, что сегодня в городе выявлен 23-й случай заражения COVID-2019. "Данная женщина, контактная, с ранее подтвержденным случаем, прилетевшим рейсом 15 марта Стамбул - Алматы. В связи с этим она находилась в Городской клинической инфекционной больнице на карантине. Кроме того, у неё имелись катаральные симптомы схожие с ОРВИ. Состояние пациентки в настоящее время - удовлетворительное", - проинформировал Абилдаев.
По его словам, в настоящий момент в Городской клинической инфекционной больнице находятся 20 пациентов и в детской двое детей и одна мама с подтвержденным диагнозом коронавируса.
На сегодня состояние у двоих - средней степени тяжести, без ухудшения, с положительной динамикой, у остальных заболевших - удовлетворительное", - отметил он.
Кроме того, на сегодня в 4 провизорных госпиталях на карантине находятся 631 граждан, на домашнем карантине 1243 человек. У всех находящихся на карантине температура в пределах нормы, катаральных явлений нет.
В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции необходимо:
- чаще мыть руки и использовать антисептик. Мыть руки необходимо каждые полчаса в течение 20 секунд с использованием мыла. Если поблизости нет ни раковины, ни мыла, то убить микробы поможет обычный антисептик;
- проветривать помещение как можно чаще;
- ограничить выход в общественные места;
- избегать рукопожатий и другого близкого контакта;
- укреплять иммунитет;
- в случае появления симптомов простудных заболеваний при подозрении на ОРВИ и грипп, жалоб на общую слабость, сухой кашель, необходимо сразу вызвать врача из поликлиники или скорую помощь, также вам необходимо носить маску.
Для справок работает круглосуточный Call-центр по номеру 1406. Официальная информация доступна на сайте и официальных страницах акимата города Алматы в социальных сетях. Дополнительная информация оперативно размещается на Telegram-канале Stopcov Almaty и в приложении "Darmen".
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания CoViD-19 пандемией, к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 300 тысяч, скончалось 13 тысяч.
Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения.
Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств.
Ранее сообщалось, что в Алматы было выявлено 10 очагов коронавируса.
На сегодняшний день в стране подтверждены 57 случаев регистрации коронавируса, в Алматы - 23 случая, в Нур-Султане - 31 случай, в Караганде - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства