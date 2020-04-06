Система Orphus

В Шымкенте умер больной коронавирусом

05.04.2020, 12:29 12988
В Шымкенте умер больной коронавирусом
Шымкент. 5 апреля. Kazakhstan Today - В Шымкенте зарегистрирован один летальный случай в результате заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил ресурс coronavirus2020.kz, передает Kazakhstan Today.
 

Пациент 1964 года рождения", - сообщается на сайте.

 
Напомним, сегодня зарегистрированы еще 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией: в Жамбылской области - 17 случаев, Восточно-Казахстанской области - 1 случай, Туркестанской области - 2 случая", - сообщил об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 09.15 5 апреля 2020 года ресурс coronavirus2020.kz.
 
На сегодняшний день в стране подтвержден 551 случай регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 219 случаев, Алматы - 110 случаев, Карагандинской области - 27 случаев, Атырауской области - 22 случая, Акмолинской области - 20 случаев, Жамбылской области - 28 случаев, Шымкенте - 13 случаев, Восточно-Казахстанской области - 5 случаев, Алматинской области - 10 случаев, Актюбинской области - 10 случаев, Северо-Казахстанской области - 25 случаев, Павлодарской области - 1 случай, Мангистауской области - 3 случая, Кызылординской области - 30 случаев, Западно-Казахстанской области - 2 случая, Туркестанской области - 25 случаев, Костанайской области - 1 случай. 
 
В Шымкенте зарегистрирован один летальный случай.
 
Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 59 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1 миллион. 
 
Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения.
 
По последним данным, в стране подтверждено 531 случай регистрации коронавирусной инфекции, 36 выздоровели, шесть человек скончались.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая