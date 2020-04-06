В Шымкенте умер больной коронавирусом

Шымкент. 5 апреля. Kazakhstan Today - В Шымкенте зарегистрирован один летальный случай в результате заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил ресурс coronavirus2020.kz, передает Kazakhstan Today.

Пациент 1964 года рождения", - сообщается на сайте.

Напомним, сегодня зарегистрированы еще 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией: в Жамбылской области - 17 случаев, Восточно-Казахстанской области - 1 случай, Туркестанской области - 2 случая", - сообщил об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 09.15 5 апреля 2020 года ресурс coronavirus2020.kz.

На сегодняшний день в стране подтвержден 551 случай регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 219 случаев, Алматы - 110 случаев, Карагандинской области - 27 случаев, Атырауской области - 22 случая, Акмолинской области - 20 случаев, Жамбылской области - 28 случаев, Шымкенте - 13 случаев, Восточно-Казахстанской области - 5 случаев, Алматинской области - 10 случаев, Актюбинской области - 10 случаев, Северо-Казахстанской области - 25 случаев, Павлодарской области - 1 случай, Мангистауской области - 3 случая, Кызылординской области - 30 случаев, Западно-Казахстанской области - 2 случая, Туркестанской области - 25 случаев, Костанайской области - 1 случай.

В Шымкенте зарегистрирован один летальный случай.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией . На сегодняшний день в мире насчитывается более 59 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1 миллион.

Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения

По последним данным, в стране подтверждено 531 случай регистрации коронавирусной инфекции, 36 выздоровели, шесть человек скончались.

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