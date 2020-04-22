Погода без осадков сохраняется на большей части Казахстана во вторник

Нур-Султан. 21 апреля. Kazakhstan Today - Во вторник, 21 апреля, на большей части Казахстана ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

Отрог антициклона продолжает оказывать свое влияние на большую часть РК - ожидается погода без осадков. На западе, северо-западе и крайнем севере страны под влиянием циклона местами ожидается дождь, гроза", - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях днем местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Мангистауской, Атырауской областях с пыльной бурей.

В Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, ночью в Северо-Казахстанской, днем в Актюбинской областях местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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