Дождь ожидается в субботу на большей части Казахстана

Нур-Султан. 9 мая. Kazakhstan Today - Дождь ожидается в субботу на большей части территории Казахстана, местами прогнозируется усиление ветра, передает Kazakhstan Today.

На большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние северо-западный и южный циклоны и связанные с ними атмосферные фронты, с которыми пройдут дожди, на юге сильные. Северные и восточные области республики по-прежнему будут под влиянием антициклона, в связи с чем сохранится погода без осадков. Местами ожидаются усиление ветра, гроза, шквал, возможен град", - сообщает "Казгидромет".

По прогнозу, сегодня в Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра до 15-20, днем порывы до 23-28 метров в секунду, возможен град.

Днем в Северо-Казахстанской области на большей части усилится ветер до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град. В горных и предгорных районах Алматинской области ожидаются гроза, ветер до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области местами гроза, утром туман.

В Карагандинской, днем в Акмолинской, Атырауской, Костанайской, Павлодарской областях местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Карагандинской области - гроза.

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