Синоптики назвали причины обильных осадков в Туркестанской области

Нур-Султан. 16 мая. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали, что проливные дожди в мае 2020 года по Туркестанской области были обусловлены быстрой сменой синоптических процессов, передает Kazakhstan Today.

Ранее в СМИ появилась информация, что синоптики назвали причиной проливных дождей в Туркестанской области разрушение дамбы в Узбекистане. Из-за прорыва дамбы большое количество воды хлынуло на территорию Туркестанской области. В связи с этим в регионе сейчас началось сильное испарение. А это как раз привело к проливным дождям.

В РГП "Казгидромет" сообщили, что данная информация является некорректной, проливные дожди в мае 2020 года по Туркестанской области были обусловлены быстрой сменой синоптических процессов.

Резкая смена теплых воздушных масс на холодные привело к обострению процессов, что вызвало выпадение проливных дождей. В предгорных и горных районах юга такие явления, как выпадение обильных осадков, характерны для апреля и мая. Казгидромет спрогнозировал и выпустил штормовые предупреждения об ожидающихся сильных осадках на 3, 5, 6 и 13-14 мая 2020 года", - рассказали в ведомстве.





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