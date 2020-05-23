Дожди ожидаются в пятницу на большей части Казахстана

Алматы. 22 мая. Kazakhstan Today - В пятницу на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди, лишь на юго-западе, юге и юго-востоке страны ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

Местами по республике ожидаются грозы, усиление ветра, шквал, град, на юге, юго-западе - пыльная буря. В Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град. В Костанайской области ветер местами усилится до 15-20 метров в секунду, также возможен град, сообщает "Казгидромет".

В Акмолинской, Кызылординской, Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской, Актюбинской, Атырауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, в Кызылординской, Мангистауской областях - с пыльной бурей. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром туман.

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