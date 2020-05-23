В Мангистауской области шестилетний мальчик за время карантина выучил названия всех стран мира и их столиц

Актау. 22 мая. Kazakhstan Today - Шестилетний Жигер Берикбайулы из Мунайлинского района Мангистауской области за время карантина выучил названия столиц всех стран мира, передает Kazakhstan Today.

Чтобы не терять время зря, папа и бабушка мальчика во время карантина стали изучать с Жигером основы географии. Ребенок с интересом принимает новую информацию и уже знает названия всех стран мира и их столицы, сообщает mangystautv

Сейчас я учу арабский язык, уже могу написать пару слов. Также я учу английский, уже умею читать и писать. Хочу поехать в Норвегию, Швецию и Канаду. Эти страны - самые чистые из всех в мире. Я хочу показать своим родителям все прекрасные уголки мира", - сказал Жигер.

Как говорят родители, мальчик проявляет большой интерес к образованию и не тратит время на игры в гаджетах. Ему гораздо интереснее познать тайны нашей планеты. Первой его одаренность заметила бабушка. По ее словам, весь период карантина Жигер не отрывался от книжки по географии.

В нашей семье до этого никто не увлекался географией, но мы поддержали это увлечение ребенка. Мы сами узнали многие страны и их столицы, благодаря ему", - сказала она.

По словам учителя мальчика Самал Меирмановой, такие дети, как Жигер, встречаются редко.

Благодаря своим навыкам он быстро схватывает новую информацию. В школе всего за пару повторений он запоминает словам великого Абая наизусть. Я надеюсь, что в будущем он не потеряет своего энтузиазма и дальше будет развиваться в разных направлениях", - сказала она.

Родственники помогают развивать феноменальную память мальчика. Жигеру всего 6 лет, и он, как и все дети, любит также играть в различные игры и гонять мяч во дворе. Но на летних каникулах планирует выучить гимны всех стран.

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