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В субботу на востоке Казахстана будет без осадков, на западе - дожди и грозы

23.05.2020, 08:59 9370
Алматы. 23 мая. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды на субботу, передает Kazakhstan Today.
 
По данным синоптиков, погоду на территории Казахстана будут определять два барических образования: на западной половине под влиянием поля пониженного давления местами ожидаются дожди, грозы, усиление ветра, шквал, возможен град; на восточной половине под влиянием поля повышенного давления ожидается погода преимущественно без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге, юго-западе - пыльная буря, на севере - туман.
 
В Западно-Казахстанской области местами ожидаются шквал, возможен град, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской, Туркестанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Жамбылской области днем порывы 23 метра в секунду, в Кызылординской, Мангистауской областях - с пыльной бурей, в Северо-Казахстанской области ночью и утром местами туман. Днем в Алматинской области, в районе Жаланашколя, ожидается ветер 15-20 метров в секунду.
 
В Восточно-Казахстанской области на севере ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 

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