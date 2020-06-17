Аким Актау получил выговор за состояние флоры города

Актау. 16 июня. Kazakhstan Today - В акимате Мангистауской области прошло аппаратное совещание, в ходе которого глава региона Серикбай Трумов объявил выговоры ряду ответственных лиц, в том числе акиму Актау за плачевное состояние флоры города, передает Kazakhstan Today.

Выговор был объявлен акиму города Актау Галымжану Ниязову за низкое качество работы по сохранению зеленого фонда областного центра, а также по несвоевременной посадке и поливу зеленых насаждений, что привело к плачевному состоянию актауской флоры, сообщает портал inAktau.kz .

Серикбай Трумов отметил, что поручения и свои прямые обязанности акиматом Актау не выполнены на должном уровне. Также аким области объявил выговор акиму Мунайлинского района Рахату Елтизарову за ненадлежащее выполнение поручений по обеспечению бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства, несвоевременное выполнение работ по санитарной очистке и вывозу мусора и за несистематизированную работу по обеспечению населения питьевой водой.

За ненадлежащую работу по эффективному трудоустройству и развитию массового предпринимательства по программе "Енбек", а также за низкий уровень результатов в сфере микрокредитования в сельских населенных пунктах выговор объявлен заместителю акима области Бакытжану Качакову и руководителю управления сельского хозяйства Серику Калдыгулу.

Глава региона отметил, что, несмотря на неоднократные конкретные поручения курирующему заместителю акима области и управлению, до сегодняшнего дня работа на должном уровне не была проведена, средства, которые должны были дойти до предпринимателей, так и не направлены, не созданы, соответственно, рабочие места.

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