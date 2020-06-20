Злоумышленники рассылали с электронной почты Биртанова письма с вредоносным программным обеспечением

Нур-Султан. 19 июня. Kazakhstan Today - Службой KZ-CERT устранена вредоносная фишинговая рассылка, имитирующая документ Министерства здравоохранения Казахстана, передает Kazakhstan Today.

В адрес Службы реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT поступило обращение о зафиксированной вредоносной фишинговой рассылке с электронного адреса Birtanov.e@dsm.gov.kz с темой письма - "кововид-19 корганыс куралдарын тегін тарату (Казакстан Республикасы Денсаулык сактау министрлігі)". В ходе анализа эксперты KZ-CERT выяснили, что данная рассылка осуществлялась с применением методов email-спуфинга (подмены), в результате которого подделывался реальный электронный адрес отправителя", - сообщили в Службе реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT.

Проверка активности рассылки позволила выявить два скомпрометированных почтовых сервера в казахстанском сегменте Интернета, с которых активно осуществлялась рассылка с подменой реального адреса отправителя на Birtanov.e@dsm.gov.kz.

Также на едином шлюзе электронной почты с электронного адреса Birtanov.e@dsm.gov.kz обнаружена рассылка писем в адрес 206 адресатов государственных органов РК, которые были успешно заблокированы и до конечных пользователей не доставлены. Данная вирусная рассылка в основном была нацелена на государственные органы РК, компании квазигосударственного, частного, а также банковского сектора", - проинформировали в ведомстве.

По данным KZ-CERT, анализ файла, находившегося в письме в виде безобидной презентации, был идентифицирован как вредоносное программное обеспечение.

Вредоносное вложение относится к типу вирусов-стиллеров. Особенностью данного ВПО является то, что оно получает доступ к некоторым системным ресурсам компьютера жертвы, что позволяет злоумышленникам получить доступ к конфиденциальным данным пользователя с дальнейшей отправкой на командный сервер злоумышленников", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Подчеркивается, что на сегодняшний день источники вредоносной рассылки успешно нейтрализованы и новых аналогичных рассылок с указанного адреса не зафиксировано.

Выявленные источники вредоносной рассылки успешно нейтрализованы. Владельцам скомпрометированных серверов даны рекомендации по устранению и недопущению компрометации в будущем. Всем казахстанским пользователям настоятельно рекомендуем соблюдать правила кибергигиены для сохранения безопасности своих личных данных. Если вы стали жертвой инцидента информационной безопасности, просим сообщать нашим специалистам по бесплатному номеру 1400 (круглосуточно), или отправить заявку по ссылке: http://www.cert.gov.kz/notify-incident, или направить письмо на email: incident@kz-cert.kz", - резюмировали в пресс-службе.

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