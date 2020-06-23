Штормовое предупреждение объявлено в столице и пяти областях Казахстана

Нур-Султан. 22 июня. Kazakhstan Today - Казгидромет объявил штормовое предупреждение в столице и пяти областях Казахстана во вторник, 23 июня, передает Kazakhstan Today.

По прогнозу Казгидромета, в столице днем будет гроза, порывы ветра достигнут 15-18 метров в секунду, шторм. В Акмолинской области местами ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. На большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидается сильный ветер, шторм, местами грозы.

В Северо-Казахстанской области и в Петропавловске синоптики прогнозируют грозы и сильный ветер.

Утром и днем в Туркестанской области местами ожидается гроза.

Днем в Мангистауской области, по прогнозам синоптиков, будет стоять сильная жара - до 39 градусов.

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