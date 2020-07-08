Жара усилится в Казахстане в ближайшие дни

Нур-Султан. 7 июля. Kazakhstan Today - Казгидромет представил прогноз погоды в Казахстане на 7-9 июля, передает Kazakhstan Today.

Неустойчивый характер погоды сохранится на большей части территории Казахстана, пройдут кратковременные дожди с грозами, местами возможен град, на востоке в начале периода местами сильный дождь, туман. Местами усиление ветра, на юге с пыльными бурями", - сообщают синоптики.

Отмечается, что температура воздуха по республике постепенно повышается, а на западе и юге местами ожидается сильная жара.

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