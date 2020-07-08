Система Orphus

Жара усилится в Казахстане в ближайшие дни

07.07.2020, 12:35 10396
Нур-Султан. 7 июля. Kazakhstan Today - Казгидромет представил прогноз погоды в Казахстане на 7-9 июля, передает Kazakhstan Today.
 

Неустойчивый характер погоды сохранится на большей части территории Казахстана, пройдут кратковременные дожди с грозами, местами возможен град, на востоке в начале периода местами сильный дождь, туман. Местами усиление ветра, на юге с пыльными бурями", - сообщают синоптики. 

 
Отмечается, что температура воздуха по республике постепенно повышается, а на западе и юге местами ожидается сильная жара.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая