Капшагай. 5 июля. Kazakhstan Today - В Алматинской области отметили Национальный день домбры, передает Kazakhstan Today.

Напомним, в 2018 году Первый Президент Нурсултан Назарбаев постановил определить первое воскресенье июля Национальным днем домбры. Праздник был учрежден в целях консолидации общества вокруг идеи национальной культуры.

В связи с пандемией коронавируса и введенным усиленным карантином празднование Национального дня домбры в этом году проходит в режиме онлайн.

В Алматинской области состоялось праздничное мероприятие "Киелі казактын - кара домбырасы" в честь праздника, сообщили в аппарате акима города Капшагай.

Домбра - сокровище казахского народа. Понятие Домбра и казах едины. Звук нашего национального инструмента - домбры, который до сегодняшнего дня звучал во всех домах и висел в центре каждого дома на сегодня казалось как бы угасал. Однако по решению первого президента страны первое воскресенье июля было объявлено Национальным днем Домбры. Этот праздник, который отмечается ежегодно, вносит значительный вклад в нашу национальную духовность. В этом году также по традиции будет отмечатся этот национальный праздник", - сказала сотрудник Капчагайского городского Дома культуры А. Бисенгалиева.

5 июля в честь национального дня домбры коллективами дома культуры и клуба села Арна совместно проведен онлайн видео-концерт "Киелі казактын - кара домбырасы" и размещен в социальной сети домов культуры.

В ходе мероприятии были исполнены кюи и песни таких именитых композиторов как Курмангазы Сагирбаев, Даулеткерей Шыгайулы, С. Турысбеков, Н. Тлендиев и многих других, а также были исполнены народные песни.

Если мы сможем модернизировать в соответствии с цивилизованным временем нашу священную домбру, то она станет источником национального образования и духовного просвещения будущей молодежи", - отметила Бисенгалиева.

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