Изъятые из незаконной торговли маски и медикаменты переданы в детскую инфекционную больницу Алматы

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Алматы. 17 июля. Kazakhstan Today - Изъятые из незаконной торговли 8,5 млн масок и медикаменты переданы в детскую инфекционную больницу Алматы, передает Kazakhstan Today.

В рамках исполнения поручения главы государства и генерального прокурора РК, в каждом районе созданы и действуют мобильные группы в составе оперативных сотрудников прокуратуры, представителей акимата, управления контроля качества и безопасности товаров и услуг, местной полицейской службы", - сообщили в пресс-службе акима Алматы.





Так, при проведении мониторинга сотрудниками прокуратуры Ауэзовского района выявлен факт незаконной реализации лекарственных средств ("Дексаметазон", "Левофлоксацин", «Меропенем», «Клексан 0,6») физическим лицом через мессенджер Telegram.





По результатам контрольного закупа оперативными сотрудниками криминальной полиции Ауэзовского района, при попытке незаконной реализации вышеуказанных лекарственных средств задержан гражданин М. Проверочные мероприятия продолжаются", - уточнили в акимате.

В ведомстве отметили, что изъятые медикаменты ("Левоцин" - 14 упаковок по 100 мл, "Ингаверин- 90" - 532 упаковок, "Фраксипарин 0,3 мл" - 5 упаковок, "Азитромицин" - 45 упаковок, "Азитромицин" - 98 упаковок, "Анаферон детский" - 105 упаковок, "Анаферон взрослый" - 61 упаковок, "Гроприносин" - 99 упаковок, "Tamiflu" - 8 упаковок, "Цефазолин" - 19 ампул) и медизделия (маски 8,5 млн штук) переданы в детскую инфекционную больницу.

В целом правоохранительными госорганами Алматы выявлено 44 правонарушения, по 16 из которых проводятся досудебные расследования. Остальные правонарушители уполномоченными органами привлекаются к административной ответственности.

Также выявлено 28 фактов незаконного завышения цен на лекарственные средства в аптеках города, в настоящее время департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг по Алматы к административной ответственности по статье 426 КоАП РК привлечено 6 субъектов, 22 материалов на стадии рассмотрения.

Прокуратура просит горожан в случае установления нарушений в данной сфере обращаться по следующим телефонам:

- прокуратура Алматы 265-03-03 - по фактам завышения цен на лекарственные препараты в аптеках;

- департамент экономических расследований по Алматы 279-29-56 и департамент полиции Алматы 254-40-42 - по фактам незаконной реализации (спекуляции) лекарственных средств;

- департамент Агентства по противодействию коррупции по Алматы 278-73-00 - по фактам незаконой реализации лекарственных средств со стороны медицинских работников.

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