УВП Акмолинской области

Кокшетау. 16 июля. Kazakhstan Today - Мобильные группы Акмолинской области следят за соблюдением карантинных мер, передает Kazakhstan Today.

57 объектов-нарушителей было выявлено в Акмолинской области посредством работы 27 мониторинговых групп, созданных при местных исполнительных органах для обеспечения контроля за соблюдением карантинно-ограничительных мер", - рассказали в управлении внутренней политики Акмолинской области.

Представители госорганов, местная полиция, санитарная служба, филиал НПП РК "Атамекен" и другие заинтересованные службы, вошедшие в состав мобильных групп с 5 по 14 июля охватили порядка 1187 объектов всех форм собственности.

Антирейтинг возглавили представители продовольственной и непродовольственной торговли - на 46 объектах были выявлены нарушения. Остальные места в этом списке заняли объекты досуга и отдыха: 3 общепита, 3 туристические базы, 4 платных пляжа и 1 баня.

По итогу работы мобильных групп было составлено 4 протокола, на 53 объектах проведена разъяснительная работа. Кроме того, 4 сотрудника департамента были командированы в Бурабайский и Зерендинский район. Для улучшения эпидситуации в нашей области эти проверки необходимы, чтобы завтра они не стали новым источником распространения инфекции", - отметила главный специалист департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Светлана Данчева.

К слову, 4,8% объектов различных форм собственности оказались в числе нарушителей карантинно-ограничительных мер, выявленные проверкой в указанные сроки мониторинговыми группами.

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