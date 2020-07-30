Байбек об электронном праймериз: Еще один шаг к открытости и доступности партии

Нур-Султан. 29 июля. Kazakhstan Today - Первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек назвал проведение праймериз партии одним из завершающих этапов ее "перезагрузки", передает Kazakhstan Today.

Уважаемые друзья! Как известно, в партии Nur Otan с 17 августа по 3 октября запланировано проведение праймериз. Впервые в истории партийно-политического развития нашей страны они пройдут в масштабе общереспубликанских внутрипартийных выборов. Это один из завершающих этапов "перезагрузки" нашей партии и подготовки к предстоящей избирательной кампании в мажилис и маслихаты", - написал он на своей странице в Фейсбуке .

Бауыржан Байбек напомнил, что ключевой целью праймериз является формирование партийных списков на конкурентной и прозрачной основе. Нуротановцы во всех регионах страны самостоятельно определят наиболее авторитетных партийных лидеров, обладающих высоким уровнем общественного доверия и поддержки.

К сожалению, пандемия коронавируса не отступает и вносит коррективы во все сферы нашей жизни. В условиях карантина и социальной изоляции нам приходится работать и взаимодействовать между собой больше в дистанционном режиме. Как долго продлится такая ситуация в Казахстане и в мире, точно никто не может спрогнозировать. Это новая реальность, под которую мы вынуждены адаптировать и внутриполитические процессы. Главный приоритет для всех нас - это безопасность здоровья граждан. В этой связи по поручению Председателя партии - Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева нами проработан механизм голосования на внутрипартийных выборах в онлайн-формате", - сообщил первый зампред.

По его информации, члены Политического совета заочным голосованием поддержали соответствующие дополнения в Правила проведения праймериз.

Как вы знаете, системная работа по цифровизации деятельности партии началась еще в 2014 году. Nur Otan первым в стране приступил к реализации масштабного проекта "Электронная партия". Созданы центральная база данных партии, общественная онлайн-приемная, веб-портал, внедрены новые каналы коммуникаций через мессенджеры и социальные сети. Сегодня население активно пользуется цифровыми возможностями", - напомнил он.

Сообщается, что с момента введения карантина количество онлайн-обращений в партию увеличилось в 5,3 раза, в том числе через Facebook и Instagram - в 17,5 раза, Whatsapp - в 9,5 раза. Всего за первое полугодие в общественные приемные партии обратилось 224,1 тыс. человек. В сравнении с прошлым годом рост в 3,6 раза. Многие из этих вопросов решаются, находятся на партийном контроле.

Проект "Электронная партия" стал основой для информационной системы "Праймериз", веб-портала, мобильного приложения и так далее. Нами изучены и применены лучшие зарубежные практики. При разработке системы мы руководствовались семью базовыми принципами: доступность, автономность, прозрачность, надежность, легитимность, многофункциональность и безопасность. Все это делает систему простой в применении, обеспечит информационную безопасность, "тайну выбора" избирателя, а также защиту от сторонних вмешательств и рисков фальсификации", - считает Б. Байбек.

По его словам, система "Праймериз" кардинально усилит обратную связь с населением, позволит оперативно проводить опросы, онлайн-обсуждения различных инициатив и законопроектов, услышать мнение граждан из самых отдаленных населенных пунктов.

Поэтому хочу поблагодарить команду IT-специалистов и лично члена партии Аскара Жумагалиева за активное участие в создании информационной системы "Праймериз". Онлайн-формат - это еще один шаг к открытости и доступности партии, особенно для молодежи. По поручению Елбасы в партийные списки для каждого маслихата и мажилиса планируется включить не менее 20% молодых людей до 35 лет. Для всех нас важно проведение честных и конкурентных праймериз. Экспертное сообщество высказывает высокие ожидания от них в решении текущих общественно-политических вопросов. Это наглядно подтвердили дискуссии на платформе Лиги сторонников Nur Otan . Мы поддерживаем инициативу Лиги по осуществлению общественного контроля за процедурой проведения внутрипартийных выборов по всей стране. Партия "Nur Otan" приглашает всех, кто не на словах, а на деле вносит вклад в развитие нашей страны, принять самое активное участие в праймериз", - резюмировал он.

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