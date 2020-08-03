Синоптики объявили штормовое предупреждение в шести регионах Казахстана

Нур-Султан. 2 августа. Kazakhstan Today - Казахстанские синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов, передает Kazakhstan Today.

В Акмолинской области ожидается сильная жара, 31-36 градусов.

В Атырауской области местами ожидается гроза, ветер юго-западный, южный, 15-20 метров в секунду. Днем на большей части сохраняется сильная жара, 35-38 градусов, чрезвычайная высокая пожарная опасность. В Атырау днем ожидается ветер юго-западный, южный, порывы 15-18 метров в секунду, сильная жара 34-36 градусов. Вероятность шторма - 90-95%.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град, ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду. В Уральске гроза, ночью ветер юго-западный, порывы 18 метров в секунду. Вероятность шторма - 85-90 %.

В Костанайской области ожидается сильная жара, 35-38 градусов. Ветер юго-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду. В Костанае ожидается сильная жара, 36 градусов. Вероятность шторма составляет 90-95%.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Вероятность шторма 90-100%.

В Северо-Казахстанской области ожидается сильная жара, 35-36 градусов. Вероятность шторма составляет 90-95%.

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