Грозы, шквал и сильная жара: штормовое предупреждение в девяти областях Казахстана

Нур-Султан. 5 августа. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в нескольких областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

По информации синоптиков, 6 августа в Атырауской области ожидается гроза. Днем на юге ожидается сильная жара, 35 градусов, чрезвычайная высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Днем 6 августа на юге ожидается сильная жара, 35 градусов. На большей части сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность.

Днем 6 августа в Костанайской области ожидается местами гроза, на юге - сильная жара, 38 градусов. Ветер северо-восточный, восточный, местами 15-20, днем 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. Также ожидается средняя степень пожарной опасности.

Днем 6 августа на большей части Туркестанской области ожидается сильная жара, 40 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области местами ожидается сильная жара, 35 градусов. Ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Местами ожидается высокая пожароопасность.

6-8 августа в Алматинской области днем ожидается сильная жара, 35-37 градусов.

6 августа в Кызылординской области местами ожидается гроза, ветер западный, северо-западный, 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

7-8 августа в Жамбылской области местами ожидается пыльная буря, ветер северо-восточный, с переходом на северо-западный, 15-20 метров в секунду. Днем 6-8 августа на большей части ожидается сильная жара, 39 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

6-7 августа в Карагандинской области местами ожидаются гроза, град, ветер юго-восточный, восточный, местами 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. Днем 6-7 августа на юге области ожидается сильная жара, 37 градусов, сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность.

Вероятность шторма составляет 70-100%.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства