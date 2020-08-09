На большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды

Нур-Султан. 8 августа. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 8 августа 2020 года ожидается неустойчивый характер погоды, передает Kazakhstan Today.

Южный циклон сохранит неустойчивый характер погоды на большей части территории Казахстана. Местами пройдут дожди, на западе сильные, с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града. Местами по республике ожидается усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Карагандинской, Актюбинской, Костанайской областях, днем в Западно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, шквал, возможен град.

В Жамбылской, Туркестанской, Атырауской областях, днем в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Мангистауской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в Алматинской, Жамбылской областях, на юге Карагандинской области сохраняется сильная жара.

На большей части Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской областей, местами в Карагандинской, Алматинской, Жамбылской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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